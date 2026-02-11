L’Ariégeoise, la cyclosportive des Pyrénées L’Ariégeoise Cyclosportive Tarascon-sur-Ariège

L’Ariégeoise, la cyclosportive des Pyrénées

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

2026-06-27

Rendez-vous pour une 30e édition qui promet d’être encore plus belle.

L’Ariégeoise, c’est plus qu’une cyclosportive c’est une aventure humaine, ancrée dans la passion du vélo et la promotion des Pyrénées Ariégeoises.

English : L’Ariégeoise, the cyclosportive of the Pyrenees

The 30th edition promises to be even more beautiful.

The Ariegeoise is more than just a cyclosportive: it’s a human adventure, rooted in a passion for cycling and the promotion of the Ariege Pyrenees.

