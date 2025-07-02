L’aristo du coeur Compiègne

L’aristo du coeur Compiègne vendredi 9 janvier 2026.

L’aristo du coeur

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-11

Auteur Sébastien Bonnet, Régis Van Houtte

Genre Comédie

Trois personnages projetés dans une soirée absurde, loufoque, pleine de règlements de compte et de rebondissements.

Jean-Régis de la Motte Saint-Pierre s’occupe de la location de l’appartement parisien de sa femme. À la fin d’une longue journée de visites, Jean Régis n’a qu’une hâte retrouver sa maîtresse, Gwénaëlle, pour une belle soirée en amoureux.

C’est sans compter sur l’arrivée de Bertrand Serrarin, un potentiel locataire, et sur une porte fermée qui va les projeter tous les 3 dans une soirée pleine de surprises. 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

