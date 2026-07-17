L’arrestation de Louis XVI, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Varennes-en-Argonne

Informations pratiques

L’arrestation de Louis XVI 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’arrestation de Louis XVI

Découvrez comment 24 heures ont suffi pour faire basculer l’Histoire de la France, en suivant sept panneaux d’un parcours géolocalisé et audio guidé.

Départ : 9 rue Louis XVI.

Vous vous arrêterez à la Tour de l’horloge (inscrite au titre des monuments historiques en 1989), puis découvrirez au rez- de- chausée une exposition d’un plan relief « Varennes en 1791 ».

Vous terminerez votre parcours par une visite de l’église Notre-Dame et la découverte de l’exposition qu’elle abrite.

L’arrestation de Louis XVI vue par le biais de la caricature.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption 22 Place de l’Église 55270 Varennes-en-Argonne Varennes-en-Argonne 55270 Meuse Grand Est L’église Notre‑Dame‑de l’Assomption de Varennes‑en‑Argonne est d’origine médiévale : bâtie aux XIIᵉ-XIIIᵉ siècles dans un style roman-gothique, c’est une église-halle caractéristique de la Lorraine, avec une nef unique et un chœur bien conservé. Classée monument historique dès 1914 , elle présente une façade XVIIIᵉ sobre dominée par un clocher néoclassique, bien que son architecture soit restée fidèle à ses formes d’origine, même après sa reconstruction post‑1918.

Gravement endommagée durant la Première Guerre mondiale, incendiée et bombardée en 1914, elle a été reconstruite à l’identique après le conflit, réemployant une partie des matériaux d’origine. À l’intérieur, le mobilier a été reconstitué au XXᵉ siècle, notamment les statues de la Vierge à l’Enfant et du Christ en croix, ainsi que de belles verrières récentes, dont certaines font référence au patrimoine lorrain (comme l’histoire de saint Nicolas). Aujourd’hui, elle constitue un lieu de visite prisé de la fête de l’Assomption, célébrée chaque 15 août dans le respect des traditions locales.

L’arrestation de Louis XVI

©Terres d’Argonne