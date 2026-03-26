L’ART A L ’ÎLOT Rue Jean Paul II Saint-Laurent-sur-Sèvre
L’ART A L ’ÎLOT Rue Jean Paul II Saint-Laurent-sur-Sèvre vendredi 17 juillet 2026.
L’ART A L ’ÎLOT
Rue Jean Paul II Place Grignon de Montfort Saint-Laurent-sur-Sèvre Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-21
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Rue Jean Paul II Place Grignon de Montfort Saint-Laurent-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 81 44 mairie@saintlaurentsursevre.fr
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English :
L’événement L’ART A L ’ÎLOT Saint-Laurent-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne
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