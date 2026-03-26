L’ART A L ’ÎLOT Rue Jean Paul II Saint-Laurent-sur-Sèvre

L’ART A L ’ÎLOT

Rue Jean Paul II Place Grignon de Montfort Saint-Laurent-sur-Sèvre Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-21

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Rue Jean Paul II Place Grignon de Montfort Saint-Laurent-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 81 44 mairie@saintlaurentsursevre.fr

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English :

L’événement L’ART A L ’ÎLOT Saint-Laurent-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne