L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Christine Drouillard & Barbara Daeffler Locmaria Plabennec

Informations pratiques

Plabennec

L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Christine Drouillard & Barbara Daeffler

Locmaria Chapelle Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Deux univers se rencontrent dans cette exposition. Christine Drouillard explore les textures et les reflets du monde minéral à travers la photographie, tandis que Barbara Daeffler présente des sculptures animalières en grès et porcelaine, empreintes de force et de sensibilité.

La chapelle :

La chapelle de Locmaria est dédiée à la Vierge Marie. De style gothique elle a été bâtie entre la fin du XIIème et le début du XVIème siècle. L’autel en kersanton ciselé en 1512 et le retable en bois sculp- té de 1682 côtoient les statuettes féminines du XVIème siècle. La municipalité et l’association «Mignonned Locmaria» ont mené en 2016 une importante restauration du clocher. .

Locmaria Chapelle Plabennec 29860 Finistère Bretagne

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English :

L’événement L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Christine Drouillard & Barbara Daeffler Plabennec a été mis à jour le 2026-07-04 par OT PAYS DES ABERS