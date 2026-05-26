L’Art de la Science Salle d’exposition derrière le rempart Kerlouan

Kerlouan

L’Art de la Science

Salle d’exposition derrière le rempart 76 Manoir de Kerivoas Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

La Société des Fractones, axée sur la recherche scientifique, vous propose un jour par semaine sans réservation, une exposition de grandes images de microscopie à fluorescence confocale laser.

Vous vivrez une rencontre entre l’esthétique et la visualisation d’un nouveau système biologique. Ce que vous verrez résulte d’une démarche scientifique, mais également artistique. À la conception de l’expérience, le choix des fluoro-marqueurs permet de visualiser les molécules que l’on désire voir apparaitre. Les images obtenues sont ensuite montées en série pour former de très grands champs jusqu’à révéler l’organe ou l’organisme entier. Ces images en multi-couleurs sont recomposées et constituent une bibliothèque qui permet au chercheur de percevoir non seulement une anatomie sélective mais de déceler les fondamentaux de fonctionnements biologiques jusqu’à présent insoupçonnés.

Des activités interactives vous feront découvrir le monde de la microscopie. Frédéric Mercier, chercheur en biologie vous proposera de visiter son laboratoire situé au premier étage.

Vous serez ensuite conviés à un concert donné par deux artistes: Cédric Gruénais ou Nicole Hugues-Herry, qui vous interprèteront soit un répertoire classique soit des chansons traditionnelles. Selon la météo, les concerts seront donnés devant les tours renaissance ou à l’intérieur de la salle d’exposition.

En entrant dans la propriété, vous évoluerez au milieu des vestiges d’un manoir du seizième siècle, dont un rempart classé par les monuments historiques.

La société des fractones est une association loi 1901, œuvrant pour la science et le bien de l’humanité. Vos dons pour soutenir cette recherche nous sont indispensables. Ils bénéficieront de la réduction d’impôt sur le revenu de 66% et seront intégralement versés pour le matériel et les consommables nécessaires aux expériences. .

Salle d’exposition derrière le rempart 76 Manoir de Kerivoas Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 61 24 48 79

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L’événement L’Art de la Science Kerlouan a été mis à jour le 2026-05-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne