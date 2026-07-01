L’art de la sieste, Le Moulin Jaune, Crécy-la-Chapelle

Informations pratiques

L’art de la sieste 29 et 30 août Le Moulin Jaune Seine-et-Marne

30€ adulte

25€ enfant de 3 à 12 ans

Gratuit jusqu’au 3ème anniversaire

Tarif handicapés : 10€ – tarif unique valable pour la personne handicapée + 1 accompagnant.e (10€ chacun)

Tarif famille : 2 adultes (à partir de 12 ans) + 2 enfants (3–12 ans) = 70 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T11:30:00+02:00 – 2026-08-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T11:30:00+02:00 – 2026-08-30T19:00:00+02:00

Dans ce Moulin situé au bord du Grand Morin, à une demie-heure à l’est de Paris, de nombreux artistes et artisans, jardiniers et cuisiniers, créent in situ.

Ici, le processus de recherche et d’expérimentation qui mêle nature, création et vie quotidienne est permanent. Il fait émerger un monde à la fois réel et merveilleux, savant mélange d’art brut, de science fiction et de cirque fellinien. En y participant, qu’on soit créateur ou visiteur, on apprend à être créateur de sa vie, à transformer l’ordinaire en quelque chose d’inédit et de fantastique qui renoue avec des rêves d’enfants et d’évasion.

ON ASSOCIE NATURE, ART ET VIE QUOTIDIENNE

Le jardin remarquable du Moulin Jaune consacre ce week end du milieu de l’été à expérimenter l’art de la sieste. Pique-niques sur l’herbe, Farniente, Shavasana sans fin, danse alanguie comme une meringue… et économie de mots. Laissez-vous bercer par le paysage poétique des bords de la rivière et la puissance brute de l’harmonie de la Nature.

Le soleil au zenith, les enfants en vacances, le temps ralenti béatement, les chuchottis des oiseaux, les éclaboussures d’eau… favoriseront les rêveries dans les hamacs ou les chaises longues, sur l’herbe ou les bottes de paille.

Mettez des fruits d’été dans votre panier de pique-nique et profitez des rafraîchissements servis dans nos bars. N’oubliez pas de porter du blanc pour reposer vos yeux !

Vos angoisses au loin,

Vos trotteuses à l’arrêt,

Couché sur le flanc,

L’ordre de la Libellule à la boutonnière,

Sans un geste,

Sans un tremblement,

A l’abri de l’ombre,

Venez paressez parmi nous…

Si la paresse vous le permet…

Vera Pavlova – traduction Bertrand Gosselin

Le Moulin Jaune 1 sente du Moulin-Nicole 77580 Crécy-la-Chapelle Crécy-la-Chapelle 77580 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.moulinjaune.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/farniente2025 »}] Le long de la rivière du Grand Morin, le jardin-théâtre du Moulin Jaune, labellisé « Jardin remarquable » et « Patrimoine d’Ile de France », propose un parcours enchanteur à travers les univers de son propriétaire, le clown Slava Polunin. En co-création permanente avec des artistes de toutes disciplines et le public, sa succession de jardins colorés et d’univers oniriques célèbrent la nature et une manière joyeuse et poétique d’aborder le quotidien. Accès: Parking au bout de la zone artisanale de Crécy-la-Chapelle (rue des Abbesses 77580 Crécy-la-Chapelle). Gare SNCF Transilien de Villiers-Montbarbin (100m).

Promenade et pique-nique au jardin-théâtre promenade pique-nique

Photo dr Vladimir Mishukov