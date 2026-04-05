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L’art du croquis urbain, LA FLECHE, La Flèche

samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

L’art du croquis urbain, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
LA FLECHE
Adresse
LA FLECHE
Ville
72200 La Flèche
Département
Sarthe

L’art du croquis urbain 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Port Luneau, place Henri IV, rue Lyonnaise, chapelle des vertus, boulevard Latouche
Rendez-vous samedi 14h et 17h.

L’association des peintres de St Germain s’installera sur les différents sites patrimoniaux. Au fil de l’après-midi, les artistes déplaceront leurs chevalets d’un lieu à l’autre pour croquer les monuments sous tous leurs angles.
Venez pratiquer avec eux dans les espaces publics fléchois.
Ouvert à tous et gratuit à condition de venir avec son siège et son matériel de peinture ou de dessin.

Exposition des œuvres salle de réception du château des Carmes. (salle de réception)
dimanche 10h 12h & 14h 17h

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Port Luneau, Place Henri IV, Rue Lyonnaise, Chapelle des vertus, Boulevard Latouche

©MINISTERE CULTURE

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