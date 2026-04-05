L’art du croquis urbain, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

L’art du croquis urbain 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Port Luneau, place Henri IV, rue Lyonnaise, chapelle des vertus, boulevard Latouche

Rendez-vous samedi 14h et 17h.

L’association des peintres de St Germain s’installera sur les différents sites patrimoniaux. Au fil de l’après-midi, les artistes déplaceront leurs chevalets d’un lieu à l’autre pour croquer les monuments sous tous leurs angles.

Venez pratiquer avec eux dans les espaces publics fléchois.

Ouvert à tous et gratuit à condition de venir avec son siège et son matériel de peinture ou de dessin.

Exposition des œuvres salle de réception du château des Carmes. (salle de réception)

dimanche 10h 12h & 14h 17h

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Port Luneau, Place Henri IV, Rue Lyonnaise, Chapelle des vertus, Boulevard Latouche

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