L’art du croquis urbain, LA FLECHE, La Flèche
samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche
Informations pratiques
L’art du croquis urbain 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Port Luneau, place Henri IV, rue Lyonnaise, chapelle des vertus, boulevard Latouche
Rendez-vous samedi 14h et 17h.
L’association des peintres de St Germain s’installera sur les différents sites patrimoniaux. Au fil de l’après-midi, les artistes déplaceront leurs chevalets d’un lieu à l’autre pour croquer les monuments sous tous leurs angles.
Venez pratiquer avec eux dans les espaces publics fléchois.
Ouvert à tous et gratuit à condition de venir avec son siège et son matériel de peinture ou de dessin.
Exposition des œuvres salle de réception du château des Carmes. (salle de réception)
dimanche 10h 12h & 14h 17h
LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Port Luneau, Place Henri IV, Rue Lyonnaise, Chapelle des vertus, Boulevard Latouche
©MINISTERE CULTURE
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