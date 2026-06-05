L’art du vitrail manceau De la chapelle de la Psalette au SDIS de Coulaines Le Mans
L’art du vitrail manceau De la chapelle de la Psalette au SDIS de Coulaines Le Mans samedi 20 juin 2026.
Le Mans
L’art du vitrail manceau De la chapelle de la Psalette au SDIS de Coulaines
10 Rue du Tertre Saint-Laurent Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 12:15:00
Date(s) :
2026-06-20
A la croisée de l’art religieux et civil, découvrez dans ce nouveau parcours de nouveaux vitraux conçus avant la seconde guerre mondiale et qui nous permettront de découvrir des lieux exceptionnels rarement accessibles au public.
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .
10 Rue du Tertre Saint-Laurent Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement L’art du vitrail manceau De la chapelle de la Psalette au SDIS de Coulaines Le Mans a été mis à jour le 2026-06-01 par CDT72
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