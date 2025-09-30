Pesage des 24 Heures du Mans Le Mans

Pesage des 24 Heures du Mans

Place de la République Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Une occasion unique d’approcher les voitures et les pilotes en centre-ville !

Rendez-vous est donné place de la République, en plein cœur du Mans, pour les vérifications administratives et techniques de la 94e édition des 24 Heures du Mans. Les vendredi 5 et samedi 6 juin 2026, les voitures engagées passeront entre les mains des commissaires techniques. Découvrez prochainement les horaires de passage. https://www.24h-lemans.com/fr/ .

Place de la République Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 40 80 00 ticket@lemans.org

English :

A unique opportunity to get close to the cars and drivers in the city center!

German :

Eine einmalige Gelegenheit, den Autos und Fahrern im Stadtzentrum ganz nahe zu kommen!

Italiano :

Un’occasione unica per avvicinarsi alle auto e ai conducenti nel centro della città!

Espanol :

Una oportunidad única para acercarse a los coches y los conductores en el centro de la ciudad

