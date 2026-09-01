Informations pratiques

Le Petit-Pressigny

L’Art et Lard

Le Petit-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

C’est l’escapade artistique de l’automne, plus de 60 artistes, peintres, créateurs, photographes disséminés au sein du village … que ce soit dans les bâtiments municipaux, en extérieur, ou chez l’habitant. Balade artistique accompagnée d’un marché gourmand de saveurs locales..

L’ Art et Lard, 2026 c’est la 18ème édition !!!

C’est l’escapade artistique de l’automne, plus de 60 artistes, peintres, créateurs, photographes disséminés au sein du village du Petit-Pressigny… que ce soit dans les bâtiments municipaux, en extérieur, ou chez l’habitant. Balade artistique accompagnée d’un marché gourmand de saveurs locales, des animations de rues, calèches pour promener les visiteurs sur les différents lieux d’expositions. Éternel concours de tartes aux pommes Tea Garden le dimanche…

Le temps d’un week-end, le Petit-Pressigny devient la capitale de la création et du goût !! .

Le Petit-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 88 98 53 55 comdesfetespp@gmail.com

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English :

It’s the artistic getaway of the fall, with more than 60 artists, painters, creators, and photographers scattered throughout the village—whether in municipal buildings, outdoors, or in residents’ homes. An artistic stroll accompanied by a gourmet market featuring local flavors…

L’événement L’Art et Lard Le Petit-Pressigny a été mis à jour le 2026-09-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire