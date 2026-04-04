L’Art Nouveau à Paris : visite guidée dans les pas d’Hector Guimard samedi 4 avril 2026.

En France, on parla alors du « style Guimard » ou encore du « style métro », en référence aux célèbres entrées organiques du métro parisien, conçues par cet architecte visionnaire. Inspiré des figures fantasmatiques du néogothique, ce mouvement artistique libéra les codes esthétiques à travers toute l’Europe, rompant avec les conventions passéistes.

Venez découvrir les plus belles œuvres d’Hector Guimard et plongez dans l’atmosphère de la Belle Époque. Levez les yeux pour admirer les courbes inspirées de la nature, les animaux fantastiques et les matériaux somptueux qui ornent les façades des plus beaux immeubles du XVIe arrondissement.

Au crépuscule du XIXe siècle, Hector Guimard dévoila aux Parisiens les courbes luxuriantes de son univers singulier. Chef de file de la plus grande révolution plastique du siècle, l’Art Nouveau, il marqua son époque de manière indélébile.

Le samedi 27 juin 2026

de 14h30 à 16h15

payant

18€/pers

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-27T19:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T14:30:00+02:00_2026-06-27T16:15:00+02:00



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