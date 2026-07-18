L’art s’invite en terrasse Office de tourisme Carry-le-Rouet
mardi 21 juillet 2026 · Office de tourisme · Carry-le-Rouet
Informations pratiques
Carry-le-Rouet
L’art s’invite en terrasse
Mardi 21 juillet 2026 à partir de 18h. Office de tourisme 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Venez découvrir un artiste autour d’un apéritif musical et festif sur le parvis de l’Office de tourisme
L’artiste Jean-Marc Guillaume réalisera en direct une peinture, cet évènement sera accompagné d’un apéritif musical ! .
Office de tourisme 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr
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English :
Come and discover an artist over a festive musical aperitif in front of the Tourist Office.
L’événement L’art s’invite en terrasse Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet
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