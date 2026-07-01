Festivités dans vos quartiers 24 août Carry-le-Rouet
lundi 20 juillet 2026 · Carry-le-Rouet
Informations pratiques
Carry-le-Rouet
Festivités dans vos quartiers 24 août
Lundi 20 juillet 2026 de 21h à 0h. Parking Cap Rousset Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 21:00:00
fin : 2026-07-20 00:00:00
Date(s) :
2026-07-20
La Ville de Carry-le-Rouet organise la 2e édition de Festivités dans vos Quartiers ! Une initiative permettant de délocaliser les concerts dans plusieurs quartiers de notre commune
Rendez-vous le 24 août 2026 pour le premier concert ! Direction le Cap Rousset avec Eloyse et ses reprises rock et pop-rock ! .
Parking Cap Rousset Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 25 40 festivites@mairie-carrylerouet.fr
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English :
The City of Carry-le-Rouet is organizing the 2nd edition of “Festivities in Your Neighborhoods”! This initiative brings concerts to various neighborhoods throughout our town.
L’événement Festivités dans vos quartiers 24 août Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet
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