Concert Lola Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet
samedi 18 juillet 2026 · Place Jean Jaurès · Carry-le-Rouet
Informations pratiques
Carry-le-Rouet
Concert Lola
Samedi 18 juillet 2026 à partir de 21h. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Formé depuis 17 ans , le groupe LOLA est spécialisé dans les concerts de reprises de chansons françaises et internationales.
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Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 festivites@mairie-carrylerouet.fr
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English :
Formed 17 years ago, LOLA specializes in French and international cover concerts.
L’événement Concert Lola Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet
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