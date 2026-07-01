Concert Lola Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet

Informations pratiques

Carry-le-Rouet

Concert Lola

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 21h. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Formé depuis 17 ans , le groupe LOLA est spécialisé dans les concerts de reprises de chansons françaises et internationales.

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Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 festivites@mairie-carrylerouet.fr

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English :

Formed 17 years ago, LOLA specializes in French and international cover concerts.

L’événement Concert Lola Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet