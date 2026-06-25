Concert British Legend Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet

Carry-le-Rouet

Concert British Legend

Samedi 11 juillet 2026 de 21h à 0h. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Soirée de fête sur le port de Carry avec British Legend, groupe formé de quatre musiciens chanteurs issus de deux tribute band, un cover Beatles The Leatles et un cover Rolling Stones Midnight Ramblers, ex-Starfuckers.

Leur passion pour la musique des sixties, spécialement pour les Fab Four ainsi que pour Mick Jagger et ses acolytes, les unit.

Sur des instruments d’époque: Rickenbaker, Höfner, Epiphone, Ludwig, ils donnent le meilleur d’eux-mêmes dans le but de recréer l’atmosphère des 60’s et de rendre hommage à leurs deux groupes favoris.

Quand ils jouent ensemble, l’Alchimie s’opère.

Pierre-Yves (guitare) et Christophe (batterie) apportent leur duo Lennon-McCartney, Thierry (guitare), la touche Stones avec la voix de Mick Jagger, enfin Thierry (basse), chanteur classique, vient ajouter son timbre aux polyphonies du groupe. .

Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

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English :

A festive evening on the port of Carry with British Legend, a group made up of four singing musicians from two tribute bands, a Beatles cover band: The Leatles and a Rolling Stones cover band: Midnight Ramblers, ex-Starfuckers.

L’événement Concert British Legend Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet