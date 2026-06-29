Festival de Comédies de Carry-le-Rouet 2025 Théâtre de Verdure Carry-le-Rouet
Festival de Comédies de Carry-le-Rouet 2025 Théâtre de Verdure Carry-le-Rouet mercredi 15 juillet 2026.
Carry-le-Rouet
Festival de Comédies de Carry-le-Rouet 2025
Mercredi 15 juillet 2026 de 18h à 20h et de 21h à 23h.
18h Patapon et la forêt des chansons
21h le Morpion.
Mercredi 22 juillet 2026 de 18h à 20h et de 21h à 23h.
18h Comment devenir un vrai pirate ?
21h Made in Marseille !.
Mercredi 29 juillet 2026 de 18h à 20h et de 21h à 23h.
18h Les aventures de Pinocchio
21h Mon Brel Préféré.
Mercredi 5 août 2026 de 18h à 19h, de 19h30 à 20h30 et de 21h30 à 23h.
18h Tous à l’école des pirates !
21h00 On a échangé nos ados !.
Mercredi 12 août 2026 de 18h à 20h et de 21h à 23h.
18h Héloïse au royaume des bêtises
21h Charge mentale, sauve qui peut !.
Mercredi 19 août 2026 de 18h à 20h et de 21h à 23h.
18h Les aventures du Capitaine Frimousse
21h L’art du mensonge.
Mercredi 26 août 2026 de 18h à 20h et de 21h à 23h.
18h La petite sorcière
21h Faites l’apéro pas la guerre.
Annulé en cas de mauvais temps. Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Tous les Mercredis, du 15 juillet au 26 août 2025, théâtre plein air, à 18h pour les plus jeunes et 21 h tout public. Réservation obligatoire
Mercredi 15 juillet à 18h Patapon et la forêt des chansons
Mercredi 15 juillet 21h Le Morpion
Mercredi 22 juillet à 18h Comment devenir un vrai pirate ?
Mercredi 22 juillet à 21h Made in Marseille !
Mercredi 29 juillet à 18h Les aventures de Pinocchio
Mercredi 29 juillet à 21h Mon Brel Préféré
Mercredi 5 août à 18h Tous à l’école des pirates !
Mercredi 5 août à 21h On a échangé nos ados
Mercredi 12 août à 18h Héloïse au royaume des bêtises
Mercredi 12 août à 21h Charge mentale, sauve qui peut !
Mercredi 19 août à 18h Les aventures du Capitaine Frimousse
Mercredi 19 août à 21h L’art du mensonge
Mercredi 26 août à 18h La petite sorcière
Mercredi 26 août à 21h Faites l’apéro pas la guerre .
Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 98 07 10
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English :
Every Wednesday, from July 15 to August 26, 2025, open-air theater, at 6 p.m. for children and 9 p.m. for the general public. Reservations required
L’événement Festival de Comédies de Carry-le-Rouet 2025 Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet
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