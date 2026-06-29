Festival de Comédies de Carry-le-Rouet 2025 Théâtre de Verdure Carry-le-Rouet

Carry-le-Rouet

Festival de Comédies de Carry-le-Rouet 2025

Mercredi 15 juillet 2026 de 18h à 20h et de 21h à 23h.

18h Patapon et la forêt des chansons

21h le Morpion.

Mercredi 22 juillet 2026 de 18h à 20h et de 21h à 23h.

18h Comment devenir un vrai pirate ?

21h Made in Marseille !.

Mercredi 29 juillet 2026 de 18h à 20h et de 21h à 23h.

18h Les aventures de Pinocchio

21h Mon Brel Préféré.

Mercredi 5 août 2026 de 18h à 19h, de 19h30 à 20h30 et de 21h30 à 23h.

18h Tous à l’école des pirates !

21h00 On a échangé nos ados !.

Mercredi 12 août 2026 de 18h à 20h et de 21h à 23h.

18h Héloïse au royaume des bêtises

21h Charge mentale, sauve qui peut !.

Mercredi 19 août 2026 de 18h à 20h et de 21h à 23h.

18h Les aventures du Capitaine Frimousse

21h L’art du mensonge.

Mercredi 26 août 2026 de 18h à 20h et de 21h à 23h.

18h La petite sorcière

21h Faites l’apéro pas la guerre.

Annulé en cas de mauvais temps. Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Tous les Mercredis, du 15 juillet au 26 août 2025, théâtre plein air, à 18h pour les plus jeunes et 21 h tout public. Réservation obligatoire

Mercredi 15 juillet à 18h Patapon et la forêt des chansons

Mercredi 15 juillet 21h Le Morpion

Mercredi 22 juillet à 18h Comment devenir un vrai pirate ?

Mercredi 22 juillet à 21h Made in Marseille !

Mercredi 29 juillet à 18h Les aventures de Pinocchio

Mercredi 29 juillet à 21h Mon Brel Préféré

Mercredi 5 août à 18h Tous à l’école des pirates !

Mercredi 5 août à 21h On a échangé nos ados

Mercredi 12 août à 18h Héloïse au royaume des bêtises

Mercredi 12 août à 21h Charge mentale, sauve qui peut !

Mercredi 19 août à 18h Les aventures du Capitaine Frimousse

Mercredi 19 août à 21h L’art du mensonge

Mercredi 26 août à 18h La petite sorcière

Mercredi 26 août à 21h Faites l’apéro pas la guerre .

Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 98 07 10

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English :

Every Wednesday, from July 15 to August 26, 2025, open-air theater, at 6 p.m. for children and 9 p.m. for the general public. Reservations required

L’événement Festival de Comédies de Carry-le-Rouet 2025 Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet