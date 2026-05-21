Festival jazz 2026 Théâtre de Verdure Carry-le-Rouet
Festival jazz 2026 Théâtre de Verdure Carry-le-Rouet samedi 4 juillet 2026.
Carry-le-Rouet
Festival jazz 2026
Samedi 4 juillet 2026 à partir de 20h.
Horaires de représentation à partir de 21h30.
Tribute to Nina Simone par Sandra Mounam ! concert gratuit sur le Port.
Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 18h30.
Horaires de représentation à partir de 21h.
Spécial Jazz des 5 continents avec Sam Favreau Soul quartet ! entrée libre et gratuite au Théâtre de Verdure.
Du lundi 6 au jeudi 9 juillet 2026 à partir de 18h30.
Horaires de représentation à partir de 20h30.
6 juillet Midnight Quartet Claude Mallet et Charline and the King
7 juillet Tchakaswing et The Sweet Peppers
8 juillet Django Taylor et Les Suricats
9 juillet Big Band de Pélissanne.
Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 18h30.
Horaires de représentation à partir de 20h30.
Retrouvez le jazzman Gaël Horellou. Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-10
Le festival de Jazz crée en 2013 par Carry Culture Loisirs revient à nouveau cette année
Du 4 au 10 juillet 2026, la Ville de Carry-le-Rouet vous propose d’assister à des concerts exceptionnels dans le cadre de l’édition 2026 du Festival de Jazz de Carry-le-Rouet
7 soirées exceptionnelles, dont 2 gratuites .
Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr
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English :
The jazz festival created in 2013 by Carry Culture Loisirs returns again this year
L’événement Festival jazz 2026 Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet
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