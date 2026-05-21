Festival jazz 2026 Théâtre de Verdure Carry-le-Rouet

Carry-le-Rouet

Festival jazz 2026

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 20h.

Horaires de représentation à partir de 21h30.

Tribute to Nina Simone par Sandra Mounam ! concert gratuit sur le Port.

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 18h30.

Horaires de représentation à partir de 21h.

Spécial Jazz des 5 continents avec Sam Favreau Soul quartet ! entrée libre et gratuite au Théâtre de Verdure.

Du lundi 6 au jeudi 9 juillet 2026 à partir de 18h30.

Horaires de représentation à partir de 20h30.

6 juillet Midnight Quartet Claude Mallet et Charline and the King

7 juillet Tchakaswing et The Sweet Peppers

8 juillet Django Taylor et Les Suricats

9 juillet Big Band de Pélissanne.

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 18h30.

Horaires de représentation à partir de 20h30.

Retrouvez le jazzman Gaël Horellou. Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-10

Le festival de Jazz crée en 2013 par Carry Culture Loisirs revient à nouveau cette année

Du 4 au 10 juillet 2026, la Ville de Carry-le-Rouet vous propose d’assister à des concerts exceptionnels dans le cadre de l’édition 2026 du Festival de Jazz de Carry-le-Rouet

7 soirées exceptionnelles, dont 2 gratuites .

Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

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English :

The jazz festival created in 2013 by Carry Culture Loisirs returns again this year

L’événement Festival jazz 2026 Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet