La Traversée des Canards et des Dauphins Carry-le-Rouet

La Traversée des Canards et des Dauphins

Dimanche 31 mai 2026.

À partir de 8h30. Plage Du Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

L a Traversée des Canards et des Dauphins est une compétition de natation organisée annuellement au mois de mai par l’Association Côte Bleue Passion ASPTT pour nageurs avec ou sans palmes sur le littoral de la Côte Bleue.

Cette compétition ouverte à tous les nageurs, occasionnels ou aguerris, se déroule dans la baie du Rouet.

3 courses 2 km, 4 km et 10 km

Inscriptions sur www.kms.fr .

Plage Du Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 86 60 37 cotebleuepassion@gmail.com

English :

The Crossing of the Ducks and Dolphins is a swimming competition organised annually in May by the Côte Bleue Passion ASPTT Association for swimmers with or without fins on the Côte Bleue coastline.

