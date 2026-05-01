Concert Radio Mezcal Théâtre de Verdure Carry-le-Rouet

Carry-le-Rouet

Concert Radio Mezcal

Dimanche 24 mai 2026 à partir de 19h. Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 19:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Les 4 Cumpaneros de la Caraïbes varoise vous embarquent dans un tourbillon musical festif où tradition et modernité s’entrelacent avec énergie.

Leur mesclun sonore vous transporte vers des horizons ensoleillés, où le beat électro du looper fusionne avec l’accordéon, le trombone et les guitares.



Au programme cumbia, calypso, rumba, musiques latines et afro-caribéennes… RADIO MEZCAL joue avant tout pour vous faire chalouper irrésistiblement ! Porté par des séquences électro percussives, le son du groupe est puissant et captivant. L’accordéon et le trombone forment un duo audacieux, tandis que la guitare et la basse apportent une modernité vibrante à l’ensemble. Les quatre voix viennent sublimer cette alchimie musicale, créant une formule à la fois subtile et redoutablement efficace.



Aujourd’hui Radio Mezcal propose un répertoire chaleureux mêlant reprises en espagnol et en français, naviguant entre cumbia traditionnelle et titres actuels revisités, de Calypso Rose aux Zoufris Maracas. .

Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36

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English :

The 4 Cumpaneros of the Var Caribbean will take you on a festive musical whirlwind where tradition and modernity intertwine with energy.

L’événement Concert Radio Mezcal Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet