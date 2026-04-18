Yoga festival Côte Bleue par Happy Yoga Salle du Grand Bleu Carry-le-Rouet

Carry-le-Rouet

Yoga festival Côte Bleue par Happy Yoga

Dimanche 14 juin 2026. Salle du Grand Bleu Plage Du Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Style de yoga pour tous niveaux avec Mika de Brito

QiGong Yoga brunch Sound Healing Yoga Nidra Massages et bien-être .

Salle du Grand Bleu Plage Du Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 festivites@mairie-carrylerouet.fr

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English :

Yoga for all levels with Mika de Brito

L’événement Yoga festival Côte Bleue par Happy Yoga Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet