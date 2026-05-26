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Fan zone de la Coupe du monde de football France-Sénégal Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet

Fan zone de la Coupe du monde de football France-Sénégal Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet mardi 16 juin 2026.

Lieu : Place Jean Jaurès

Adresse : Le Port

Ville : 13620 Carry-le-Rouet

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Carry-le-Rouet

Fan zone de la Coupe du monde de football France-Sénégal

Mardi 16 juin 2026 à partir de 20h. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Retransmission du 1er match de l’équipe de France de football sur grand écran en plein air sur le Port
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Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36  festivites@mairie-carrylerouet.fr

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English :

Broadcast of the 1st match of the French soccer team on a big screen in the open air on the Port

L’événement Fan zone de la Coupe du monde de football France-Sénégal Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet

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