Soirée Blanche 11ème édition Port Carry-le-Rouet
Soirée Blanche 11ème édition Port Carry-le-Rouet samedi 27 juin 2026.
Carry-le-Rouet
Soirée Blanche 11ème édition
Samedi 27 juin 2026 de 19h à 0h. Port Esplanade Roger Grange Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 00:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Chaque année, pour célébrer l’ouverture de la saison estivale, la Ville organise une grande soirée dansante, festive et gratuite.
Seul impératif apporter son repas tiré du sac et être vêtu de blanc. Inscription obligatoireGroupes
Inscriptions sur le site web de la Ville de Carry le Rouet, jusqu’au 11 mai 2026 pour les Carryens et du 11 au 29 mai 2026 pour tous. .
Port Esplanade Roger Grange Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Every year, to celebrate the opening of the summer season, the town organizes a big, festive and free dance party.
All you need to do is bring a packed lunch and dress in white. Registration required
L’événement Soirée Blanche 11ème édition Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet
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