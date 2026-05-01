Carry-le-Rouet

Fête de la nature

Du mercredi 20 au lundi 25 mai 2026. Parking du Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-20

La Fête de La nature à Carry !

Dans le cadre de la Fête de la Nature, Carry en Transition vous invite à deux jours de découvertes autour du ciel, de la mer et de la biodiversité locale observations astronomiques, rencontres naturalistes, balades, ateliers créatifs et grande fête conviviale en pleine nature. .

Parking du Rouet Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 25 25

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English :

Nature festival in Carry!

L’événement Fête de la nature Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet