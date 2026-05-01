Nettoyons le Sud Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet

Carry-le-Rouet

Nettoyons le Sud

Samedi 30 mai 2026 à partir de 9h. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Participez à Nettoyons le Sud ! , la grande opération de ramassage de déchets à l’initiative de la Région Sud avec Planète Perles.

Des millions de tonnes de déchets sont produits chaque année dans la région, une partie d’entre eux terminent sur le bord des routes, des plages, des espaces verts et dans notre mer Méditerranée. Pour collecter ces déchets, recycler ce qui peut l’être et protéger notre beau territoire, la Région invite pour la première fois les habitants à une grande opération de ramassage des déchets. Ce temps fort pour l’environnement rassemblera le plus grand nombre de Mairies, associations et habitants !



Depuis 2017, la Région Sud met la question climatique au cœur de ses priorités à travers le Plan Climat une COP d’Avance . En 2022, elle a été désignée première Région pilote dans ce domaine. Aussi, la Région travaille avec les collectivités pour mettre en œuvre un Plan régional de Prévention et de Gestion des Déchets.

Aujourd’hui, elle s’implique de nouveau dans la protection de l’environnement et l’urgence climatique en organisant pour la première fois, la plus grosse opération de ramassage de déchets dans la région.



Nettoyons le Sud ! œuvre en faveur du zéro déchet en région Sud, une opportunité de sensibiliser le plus grand nombre à la politique 100 % Climat autour d’une journée positive et festive. Au total, plus de 200 communes et points de collecte participeront à l’aventure !

Cette collecte est essentielle avec les 3,6 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés collectés chaque année. Objectifs 65 % des déchets valorisés et 450 000 tonnes de biodéchets à la source à l’horizon 2025. .

Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesperlesdelacotebleue@gmail.com

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English :

Take part in Nettoyons le Sud! , the large-scale garbage collection operation initiated by the Région Sud with Planète Perles.

L’événement Nettoyons le Sud Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet