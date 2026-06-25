Tribute céline Dion Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet
Tribute céline Dion Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet mardi 14 juillet 2026.
Carry-le-Rouet
Tribute céline Dion
Mardi 14 juillet 2026 de 21h à 0h. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Pour la Fête Nationale du 14 juillet, la Ville de Carry-le-Rouet vous donne rendez-vous avec un grand concert Tribute to Céline Dion, par la chanteuse Julie Jourdan, suivi d’un feu d’artifice et d’un DJ Set !
.
Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the National Day on July 14th, the City of Carry-le-Rouet invites you to a grand Tribute to Céline Dion concert by singer Julie Jourdan, followed by fireworks and a DJ Set!
L’événement Tribute céline Dion Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet
À voir aussi à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône)
- Snorkeling au coeur du Parc Marin Devant le poste de secours Carry-le-Rouet 2 juillet 2026
- Festival jazz 2026 Théâtre de Verdure Carry-le-Rouet 4 juillet 2026
- MADE IN MARSEILLE THEATRE DE VERDURE Carry Le Rouet 22 juillet 2026
- Carnet de voyages et aquarelle en plein air juillet Carry-le-Rouet 23 juillet 2026
- LES AVENTURES DE PINOCCHIO THEATRE DE VERDURE Carry Le Rouet 29 juillet 2026