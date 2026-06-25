Tribute céline Dion Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet

Carry-le-Rouet

Tribute céline Dion

Mardi 14 juillet 2026 de 21h à 0h. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Pour la Fête Nationale du 14 juillet, la Ville de Carry-le-Rouet vous donne rendez-vous avec un grand concert Tribute to Céline Dion, par la chanteuse Julie Jourdan, suivi d’un feu d’artifice et d’un DJ Set !

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Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

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English :

For the National Day on July 14th, the City of Carry-le-Rouet invites you to a grand Tribute to Céline Dion concert by singer Julie Jourdan, followed by fireworks and a DJ Set!

L’événement Tribute céline Dion Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet