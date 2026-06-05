Snorkeling au coeur du Parc Marin Devant le poste de secours Carry-le-Rouet

Carry-le-Rouet

Snorkeling au coeur du Parc Marin

Du 02/07 au 29/08/2026 le jeudi de 9h15 à 10h15. Devant le poste de secours 2 Allée de Barqueroute Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 09:15:00

fin : 2026-08-29 10:15:00

Date(s) :

2026-07-02

Plongez dans les eaux cristallines du Parc Marin lors de notre excursion en snorkeling. Accompagnés par un animateur expérimenté, découvrez la richesse et la diversité de la faune et de la flore des petits fonds côtiers de cette zone marine protégée.Familles

La zone marine protégée de Carry-le-Rouet est un véritable trésor préservé, où l’accès est réglementé pour favoriser le développement de l’écosystème marin. Grâce aux suivis réguliers effectués par les équipes du parc, chaque année, on observe un effet réserve et un effet refuge significatifs, témoignant de l’efficacité de ces mesures de protection.



Dans une démarche de sensibilisation environnementale, nous vous offrons l’opportunité unique de découvrir ce milieu exceptionnel. Équipés de masques et de tubas, suivez votre guide et plongez dans ce monde fascinant.



La Côte Bleue abrite une multitude d’espèces emblématiques, dont certaines sont malheureusement en déclin. Venez les observer dans la réserve marine de Carry-le-Rouet mérous bruns majestueux, corbs colorés, grandes nacres, rorquals communs majestueux, grandes cigales, fous de Bassan élégants, tortues caouannes gracieuses, posidonies vitales et coraux rouges éblouissants.



Les places sont très limitées, alors inscrivez-vous dès maintenant auprès de l’Office de Tourisme de Martigues pour vivre une expérience de snorkeling inoubliable au cœur du Parc Marin. .

Devant le poste de secours 2 Allée de Barqueroute Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

Immerse yourself in the crystal clear waters of the Marine Park during our snorkeling excursion. Accompanied by an experienced guide, discover the richness and diversity of the fauna and flora of the shallow coastal waters of this protected marine area.

L’événement Snorkeling au coeur du Parc Marin Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Martigues