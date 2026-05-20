Theix-Noyalo

L’Art’Isanat

57 Route du Pont Theix-Noyalo Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Bonjour,

Je me permets de vous contacter au sujet de L’ART’ISANAT , un événement artistique et solidaire organisé par La Grange du Boulanger à Theix-Noyalo, le samedi 20 juin de 9h30 à 16h.

Le temps d’une journée, notre boulangerie artisanale bio se transforme en véritable lieu de création vivante avec 4 artistes locaux (graff, illustration, photographie et pop-art) réalisant des œuvres en direct devant le public.

Au programme également ateliers de fabrication de kouign-amann, musique live, repas offert, jeux et rencontres avec les artistes.

Les fonds récoltés lors des ateliers et du repas seront reversés à l’association France Sclérose en Plaques.

Nous pensons que cette initiative locale mêlant art, artisanat et engagement solidaire pourrait intéresser votre antenne dans le cadre d’une interview, d’un échange en direct ou d’une annonce agenda.

Vous trouverez en pièces jointes notre dossier de presse ainsi que l’affiche de l’événement.

Je reste disponible pour toute information complémentaire ou interview.

Merci pour votre attention,

Lilou Coathalem

Chargée de communication 06 43 80 18 70

La Grange du Boulanger 02 97 43 26 09 .

57 Route du Pont Theix-Noyalo 56450 Morbihan Bretagne +33 2 97 43 26 09

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English :

L’événement L’Art’Isanat Theix-Noyalo a été mis à jour le 2026-05-20 par ADT 56