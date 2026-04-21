Chanaleilles

L’Ascension de Chanaleilles

Le Bourg Chanaleilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Au programme Un après-midi sportif pour les amoureux de la nature, plusieurs parcours vous serons proposés 6 km 14 km 19 km 30 km.

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Le Bourg Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 21 85 05 solene_pontier@orange.fr

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English :

On the program: A sporty afternoon for nature lovers, with several routes on offer 6 km 14 km 19 km 30 km.

L’événement L’Ascension de Chanaleilles Chanaleilles a été mis à jour le 2026-04-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier