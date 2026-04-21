L’Ascension de Chanaleilles Chanaleilles
L’Ascension de Chanaleilles Chanaleilles jeudi 14 mai 2026.
Chanaleilles
L’Ascension de Chanaleilles
Le Bourg Chanaleilles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Au programme Un après-midi sportif pour les amoureux de la nature, plusieurs parcours vous serons proposés 6 km 14 km 19 km 30 km.
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Le Bourg Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 21 85 05 solene_pontier@orange.fr
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English :
On the program: A sporty afternoon for nature lovers, with several routes on offer 6 km 14 km 19 km 30 km.
L’événement L’Ascension de Chanaleilles Chanaleilles a été mis à jour le 2026-04-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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