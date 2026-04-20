Fleury

L’ASCENSION VIGNERONNE CHÂTEAU LA NÉGLY

Route des vins Fleury Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Du 14 au 16 mai 2026, Château La Négly vous invite à vivre l’Ascension Vigneronne, trois journées festives au cœur de La Clape, entre découvertes, dégustations et convivialité.

De 10h à 18h, jeudi et vendredi, profitez d’une entrée gratuite pour découvrir le domaine à travers visites, balade vigneronne, ateliers, jeux, dégustations et pauses gourmandes autour de produits du terroir.

Programme

11h Balade vigneronne

Atelier olfactif

Chasse au trésor

Dégustation des vins du domaine

Grignotage sur place.

Le samedi midi, place à un moment encore plus convivial avec un déjeuner festif, sur réservation obligatoire, rythmé par l’énergie solaire et funky du groupe We Are Papaya.

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Route des vins Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 33 87 17 animateurcaveau@lanegly.fr

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English :

From May 14 to 16, 2026, Château La Négly invites you to experience the Ascension Vigneronne, three festive days of discoveries, tastings and conviviality in the heart of La Clape.

From 10 a.m. to 6 p.m. on Thursday and Friday, take advantage of free admission to discover the estate through tours, vineyard walks, workshops, games, tastings and gourmet breaks featuring local produce.

Program

11 a.m.: Wine tour

Olfactory workshop

Treasure hunt

Tasting of estate wines

Nibbles on site.

Saturday lunchtime will be even more convivial, with a festive lunch (reservation required) featuring the funky, solar energy of We Are Papaya.

L’événement L’ASCENSION VIGNERONNE CHÂTEAU LA NÉGLY Fleury a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi