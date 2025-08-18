Laser et textile SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Laser et textile
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-29 17:00:00
fin : 2026-01-29 19:00:00
2026-01-29
Utiliser le laser sur différents textiles ? Venez tester !
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Using lasers on different textiles? Come and try it out!
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)
German :
Den Laser auf verschiedenen Textilien einsetzen? Kommen Sie und testen Sie es!
Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)
Italiano :
Usare il laser su diversi tessuti? Venite a provarlo!
Prezzo: gratuito, riservato ai soci del Fablab (35 €/anno)
Espanol :
¿Utiliza el láser en diferentes tejidos? ¡Venga y pruébelo!
Precio: gratuito, reservado a los miembros de Fablab (35 €/año)
