AGENDA · Douzat
Laser Game en exterieur rue du Stade Douzat
vendredi 24 juillet 2026 · rue du Stade · Douzat
Informations pratiques
Douzat
Laser Game en exterieur
rue du Stade Stade de Douzat Douzat Charente
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Laser Game en extérieur
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rue du Stade Stade de Douzat Douzat 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Outdoor Laser Game
L’événement Laser Game en exterieur Douzat a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais
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