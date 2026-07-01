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AGENDA · Douzat

Laser Game en exterieur rue du Stade Douzat

vendredi 24 juillet 2026 · rue du Stade · Douzat

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
rue du Stade
Adresse
Stade de Douzat
Ville
16290 Douzat
Département
Charente
Tarif
8.5 8.5 8.5

Douzat

Laser Game en exterieur

rue du Stade Stade de Douzat Douzat Charente

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Laser Game en extérieur
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rue du Stade Stade de Douzat Douzat 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Outdoor Laser Game

L’événement Laser Game en exterieur Douzat a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais

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