Laser Game en exterieur rue du Stade Douzat

Informations pratiques

Douzat

Laser Game en exterieur

rue du Stade Stade de Douzat Douzat Charente

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Laser Game en extérieur

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rue du Stade Stade de Douzat Douzat 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Outdoor Laser Game

L’événement Laser Game en exterieur Douzat a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais