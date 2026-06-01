Fontaine-la-Guyon

Laser Game en plein air

2 Rue Charles Péguy Fontaine-la-Guyon Eure-et-Loir

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Laser Game en plein air

Prêt à relever le défi ?

Venez vivre une expérience unique avec un laser game en plein air organisé par le Comité des Fêtes de Fontaine-la-Guyon, dans un cadre sécurisé et accessible à tous. Sensations fortes et amusement garantis !

Tarif 9 € par personne et par partie de 20 minutes.

Buvette et restauration sur place.

Sur réservation. 9 .

2 Rue Charles Péguy Fontaine-la-Guyon 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire comitedesfetesflg@gmail.com

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English :

Outdoor Laser Game

L’événement Laser Game en plein air Fontaine-la-Guyon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE