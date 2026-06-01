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Laser Game en plein air Fontaine-la-Guyon

Laser Game en plein air Fontaine-la-Guyon

Laser Game en plein air Fontaine-la-Guyon samedi 27 juin 2026.

Adresse : 2 Rue Charles Péguy

Ville : 28190 Fontaine-la-Guyon

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 9 9 9 Tarif de base plein tarif

Fontaine-la-Guyon

Laser Game en plein air

2 Rue Charles Péguy Fontaine-la-Guyon Eure-et-Loir

Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Laser Game en plein air
Prêt à relever le défi ?
Venez vivre une expérience unique avec un laser game en plein air organisé par le Comité des Fêtes de Fontaine-la-Guyon, dans un cadre sécurisé et accessible à tous. Sensations fortes et amusement garantis !
Tarif 9 € par personne et par partie de 20 minutes.
Buvette et restauration sur place.
Sur réservation. 9  .

2 Rue Charles Péguy Fontaine-la-Guyon 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   comitedesfetesflg@gmail.com

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English :

Outdoor Laser Game

L’événement Laser Game en plein air Fontaine-la-Guyon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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