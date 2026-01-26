L’Association Franco-Allemande de Sens présente « Peacock » (2024) film de Bernhard Wenger au cinéma Confluences de Sens le jeudi 5 Mars 2026 à 20h. Cinéma Confluences Sens Jeudi 5 mars, 20h00 Adhérents : 5.50€ ; Autres : 7.50€

L’Association Franco-Allemande de Sens présente « Peacock » (2024) film de Bernhard Wenger au cinéma Confluences de Sens le jeudi 5 Mars 2026 à 20h. (V.O. sous-titrée)

Matthias est à louer. Se faire passer pour un petit ami idéal, un fils admiratif de son père, un répétiteur pour disputes conjugales ?

Aucun problème pour lui : il en a fait son métier, au sein d’une agence de location qui finalement ne dépare pas dans une société aseptisée où il faut à tout prix entretenir les apparences.

Mais si Matthias excelle dans son job, il n’en est pas de même dans sa vie personnelle, et le véritable défi commence quand il s’agit d’être… lui-même.

Pour son premier long métrage, le réalisateur Bernhard Wenger a trouvé dans l’acteur Albrecht Schuch un interprète excellent pour ce personnage reflétant un intérieur complètement creux, une coquille vide dans laquelle on peut facilement se projeter.

Cinéma Confluences Place jean-pierre Pincemin 89100 Sens Sens 89100 Yonne



