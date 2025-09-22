L’association Jazz & Blues présente GARY BRUNTON en concert MLAC Clamecy
L’association Jazz & Blues présente GARY BRUNTON en concert MLAC Clamecy dimanche 1 mars 2026.
L’association Jazz & Blues présente GARY BRUNTON en concert
MLAC 1 Chemin de la Ferme Blanche Clamecy Nièvre
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 17:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Dans le cadre des rendez-vous du jazz et du blues, concert de GARY BRUNTON « Il nous fait monter dans le train du jazz » Organisé par l’association Jazz & Blues A 17h à la MLAC Infos et réservations jazzetbluesaclamecy@gmail.com .
MLAC 1 Chemin de la Ferme Blanche Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jazzetbluesaclamecy@gmail.com
English : L’association Jazz & Blues présente GARY BRUNTON en concert
German : L’association Jazz & Blues présente GARY BRUNTON en concert
Italiano :
Espanol :
L’événement L’association Jazz & Blues présente GARY BRUNTON en concert Clamecy a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Clamecy Haut Nivernais