L’association Jazz & Blues présente KEVIN DOUBLÉ DUO en concert MLAC Clamecy

L’association Jazz & Blues présente KEVIN DOUBLÉ DUO en concert

Dans le cadre des rendez-vous du jazz et du blues, concert de KEVIN DOUBLÉ DUO « inspiré par les maîtres du blues que sont Muddy Waters, Little Walter ou T-Bone Walker » Organisé par l’association Jazz & Blues A 17h à la MLAC Infos et réservations jazzetbluesaclamecy@gmail.com .

MLAC 1 Chemin de la Ferme Blanche Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jazzetbluesaclamecy@gmail.com

