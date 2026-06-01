L’association Les Pierrots de la Nuit organisent des déambulations et des SilentDjset vendredi 19 juin 2026.

L’association Les Pierrots de la Nuit mène en journée des actions de médiation et de conseil pour prévenir les nuisances sonores liées aux lieux de vie nocturne. Ils sensibilisent également les noctambules par des interventions artistiques de nuit dans les rues animées.

Plusieurs dates prévues pour des déambulations artistiques

Les Pierrots de la Nuit investissent la nuit parisienne avec des performances poétiques et interactives, mêlant art et citoyenneté. Pour incarner ce propos, un chœur de comédien.nes nommé le Chœur de Bal, propose des créations évolutives en deux temps : spectacle vivant ancré dans l’ADN des quartiers, puis échange avec les noctambules pour sensibiliser et marquer les esprits.

JUIN :

Vendredi 19

Lieu : Canal de la Villette (19e)

Début de la déambulation : 21h

Samedi 20

Lieu : Canal St Martin (10e-11e)

Début de la déambulation : 21h

Début DJSet : 22h

Vendredi 25

Lieu : Jules Joffrin (18e)

Début de la déambulation : 21h

Début DJSet : 22h

Samedi 26 (date en collaboration avec l’association Fêtez Clairs)*

Lieu : Oberkampf (11e)

Début de la déambulation : 21h

Début DJSet : 22h

*Soirée spéciale avec Fêtez Clairs

Les Pierrots de la Nuit et Fêtez Clairs unissent leurs forces le temps d’une soirée pour allier art et sensibilisation. En parallèle de la déambulation et du silent DjSet, le dispositif inter associatif Fêtez Clairs sera présent pour vous informer, vous écouter, et échanger autour de la consommation de drogues, de santé sexuelle, et du plaisir en milieu festif. Grâce à leur présence sur le terrain et leur approche chaleureuse, Fêtez Clairs accompagne les noctambules et les organisateur·ices de soirées pour rendre la nuit plus sûre, plus douce, et toujours festive.

JUILLET :

Jeudi 2

Lieu : Mouffetard (5e)

Début de la déambulation : 21h

Début DJSet : 22h

Depuis 2011, Les Pierrots de la Nuit oeuvrent à la préservation de la vitalité de la nuit parisienne, dans le respect du cadre de vie des habitants.

Du vendredi 19 juin 2026 au jeudi 02 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T01:59:59+02:00

Date(s) :



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