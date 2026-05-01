L’association SPF fêt ses 1 an ! Autrêches

Autrêches

L’association SPF fêt ses 1 an !

17 Rue de l’Hermitage Autrêches Oise

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

À Autrêches, sur les hauteurs du Tiers lieu de l’Hermitage, l’association culturelle Sans Filtre Prod fête ses 1 an !

Le programme

– Au coeur des bois, deux groupes de chansons françaises et festives se produiront sous un magnifique chapiteau jaune ! Pensez à réserver vos places en ligne.

Retrouvez également en accès libre un superbe marché artisanal printanier et forestier , sur lequel vous pourrez également profiter des prestations musicales de Jean Caron et Valérian Renaud !

On vous promet une soirée de printemps musicale, chaleureuse, festive et joyeuse au coeur des bois sur un site exceptionnel!

À Autrêches, sur les hauteurs du Tiers lieu de l’Hermitage, l’association culturelle Sans Filtre Prod fête ses 1 an !

Le programme

– Au coeur des bois, deux groupes de chansons françaises et festives se produiront sous un magnifique chapiteau jaune ! Pensez à réserver vos places en ligne.

Retrouvez également en accès libre un superbe marché artisanal printanier et forestier , sur lequel vous pourrez également profiter des prestations musicales de Jean Caron et Valérian Renaud !

On vous promet une soirée de printemps musicale, chaleureuse, festive et joyeuse au coeur des bois sur un site exceptionnel! .

17 Rue de l’Hermitage Autrêches 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 87 57 95 59 sansfiltreprod3@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In Autrêches, on the heights of the Tiers lieu de l’Hermitage, the cultural association Sans Filtre Prod is celebrating its 1-year anniversary!

The program:

– In the heart of the woods, two groups of festive French songs will perform under a magnificent yellow big top! Don’t forget to book your tickets online.

There will also be a superb springtime and forest craft market, where you can also enjoy musical performances by Jean Caron and Valérian Renaud!

We promise you a musical, warm, festive and joyful spring evening in the heart of the woods on an exceptional site!

L’événement L’association SPF fêt ses 1 an ! Autrêches a été mis à jour le 2026-05-13 par Compiègne Pierrefonds Tourisme