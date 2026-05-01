L’association SPF fêt ses 1 an ! Autrêches
L’association SPF fêt ses 1 an ! Autrêches samedi 30 mai 2026.
Autrêches
L’association SPF fêt ses 1 an !
17 Rue de l’Hermitage Autrêches Oise
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
À Autrêches, sur les hauteurs du Tiers lieu de l’Hermitage, l’association culturelle Sans Filtre Prod fête ses 1 an !
Le programme
– Au coeur des bois, deux groupes de chansons françaises et festives se produiront sous un magnifique chapiteau jaune ! Pensez à réserver vos places en ligne.
Retrouvez également en accès libre un superbe marché artisanal printanier et forestier , sur lequel vous pourrez également profiter des prestations musicales de Jean Caron et Valérian Renaud !
On vous promet une soirée de printemps musicale, chaleureuse, festive et joyeuse au coeur des bois sur un site exceptionnel!
À Autrêches, sur les hauteurs du Tiers lieu de l’Hermitage, l’association culturelle Sans Filtre Prod fête ses 1 an !
Le programme
– Au coeur des bois, deux groupes de chansons françaises et festives se produiront sous un magnifique chapiteau jaune ! Pensez à réserver vos places en ligne.
Retrouvez également en accès libre un superbe marché artisanal printanier et forestier , sur lequel vous pourrez également profiter des prestations musicales de Jean Caron et Valérian Renaud !
On vous promet une soirée de printemps musicale, chaleureuse, festive et joyeuse au coeur des bois sur un site exceptionnel! .
17 Rue de l’Hermitage Autrêches 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 87 57 95 59 sansfiltreprod3@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In Autrêches, on the heights of the Tiers lieu de l’Hermitage, the cultural association Sans Filtre Prod is celebrating its 1-year anniversary!
The program:
– In the heart of the woods, two groups of festive French songs will perform under a magnificent yellow big top! Don’t forget to book your tickets online.
There will also be a superb springtime and forest craft market, where you can also enjoy musical performances by Jean Caron and Valérian Renaud!
We promise you a musical, warm, festive and joyful spring evening in the heart of the woods on an exceptional site!
L’événement L’association SPF fêt ses 1 an ! Autrêches a été mis à jour le 2026-05-13 par Compiègne Pierrefonds Tourisme