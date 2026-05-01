LAST CHANCE SALOON EN CONCERT À LA ROULOTTE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries
LAST CHANCE SALOON EN CONCERT À LA ROULOTTE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries samedi 16 mai 2026.
La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries
LAST CHANCE SALOON EN CONCERT À LA ROULOTTE
Entrée village La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Inauguration de la Guinguette La Roulotte de Sherpanes à la Vacquerie avec concert
SAMEDI 16 MAI
C’est l’inauguration de La Guinguette LA ROULOTTE
De SHERPANES à LA VACQUERIE
avec en CONCERT
LAST CHANCE SALOON
A partir de 19H30
12€
Enchiladas & Pana cotta coulis de mangue
Réservation 07 45 23 48 53
21H CONCERT LAST CHANCE SALOON
Prix Libre
No CB
Aux frontières du Far West, le Last Chance Saloon était le bar de la dernière chance, où l’on pouvait s’approvisionner avant de partir vers l’inconnu.
Avec ce trio banjo, guitare et violon, ce sera l’occasion de partir en aventure aux rythmes du folk américain, britannique et irlandais. Balades, blues et country, chants du peuple et histoires de hors-là-loi..
Quand tu as traversé le désert et que ta gourde est vide
Quand tu as besoin d’as et que tu ne trouves que des jokers
Quand tu es à la frontière et que ta carte s’arrête là
Et quand la cavalerie n’est pas apparue à ta rescousse sur la colline
Il est temps de pousser la porte du… LAST CHANCE SALOON .
Entrée village La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 7 45 23 48 53
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English :
Inauguration of the Guinguette La Roulotte de Sherpanes at La Vacquerie with concert
L’événement LAST CHANCE SALOON EN CONCERT À LA ROULOTTE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries a été mis à jour le 2026-05-10 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC