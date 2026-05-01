La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

LAST CHANCE SALOON EN CONCERT À LA ROULOTTE

Entrée village La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Inauguration de la Guinguette La Roulotte de Sherpanes à la Vacquerie avec concert

SAMEDI 16 MAI

C’est l’inauguration de La Guinguette LA ROULOTTE

De SHERPANES à LA VACQUERIE

avec en CONCERT

LAST CHANCE SALOON

A partir de 19H30

12€

Enchiladas & Pana cotta coulis de mangue

Réservation 07 45 23 48 53

21H CONCERT LAST CHANCE SALOON

Prix Libre

No CB

Aux frontières du Far West, le Last Chance Saloon était le bar de la dernière chance, où l’on pouvait s’approvisionner avant de partir vers l’inconnu.

Avec ce trio banjo, guitare et violon, ce sera l’occasion de partir en aventure aux rythmes du folk américain, britannique et irlandais. Balades, blues et country, chants du peuple et histoires de hors-là-loi..

Quand tu as traversé le désert et que ta gourde est vide

Quand tu as besoin d’as et que tu ne trouves que des jokers

Quand tu es à la frontière et que ta carte s’arrête là

Et quand la cavalerie n’est pas apparue à ta rescousse sur la colline

Il est temps de pousser la porte du… LAST CHANCE SALOON .

Entrée village La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 7 45 23 48 53

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English :

Inauguration of the Guinguette La Roulotte de Sherpanes at La Vacquerie with concert

L’événement LAST CHANCE SALOON EN CONCERT À LA ROULOTTE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries a été mis à jour le 2026-05-10 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC