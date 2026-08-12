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LATE SUMMER DAYS Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien

vendredi 25 septembre 2026 · Quai Arthur Rimbaud · Saint-Cyprien

LATE SUMMER DAYS Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Quai Arthur Rimbaud
Adresse
Port de Saint-Cyprien
Ville
66750 Saint-Cyprien
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Cyprien

LATE SUMMER DAYS

Quai Arthur Rimbaud Port de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-25

VENDREDI 25 > DIMANCHE 27
LATE SUMMER DAYS
10h-17h > Gratuit. Organisé par Harley-Davidson.
PORT DE SAINT-CYPRIEN, SAINT-CYPRIEN, 66750
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Quai Arthur Rimbaud Port de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33 

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English :

FRIDAY, 25 > SUNDAY, 27
LATE SUMMER DAYS
10 a.m.–5 p.m. > Free. Organized by Harley-Davidson.
PORT DE SAINT-CYPRIEN, SAINT-CYPRIEN, 66750

L’événement LATE SUMMER DAYS Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-12 par OT DE SAINT CYPRIEN

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