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L’Atelier Christine Groult Le LOGELLOU Penvénan

L’Atelier Christine Groult Le LOGELLOU Penvénan mardi 30 juin 2026.

Lieu
Le LOGELLOU
Adresse
2 Rue de Pen Crec'h
Ville
22710 Penvénan
Département
Côtes-d'Armor
Début
mardi 30 juin 2026
Fin
mardi 30 juin 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Penvénan

L’Atelier Christine Groult

Le LOGELLOU 2 Rue de Pen Crec’h Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:00:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

Visite, rencontre, concert
Plongez dans 50 ans de musique électroacoustique !

Concert dans les Jardins du Chateau de l’Amiral de Cuverville   .

Le LOGELLOU 2 Rue de Pen Crec’h Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 47 88 15 

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English :

L’événement L’Atelier Christine Groult Penvénan a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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