L’Atelier Christine Groult Le LOGELLOU Penvénan
L’Atelier Christine Groult Le LOGELLOU Penvénan mardi 30 juin 2026.
Penvénan
L’Atelier Christine Groult
Le LOGELLOU 2 Rue de Pen Crec’h Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Visite, rencontre, concert
Plongez dans 50 ans de musique électroacoustique !
Concert dans les Jardins du Chateau de l’Amiral de Cuverville .
Le LOGELLOU 2 Rue de Pen Crec’h Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 47 88 15
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English :
L’événement L’Atelier Christine Groult Penvénan a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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