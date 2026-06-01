L’Atelier Christine Groult Le LOGELLOU Penvénan

Penvénan

L’Atelier Christine Groult

Le LOGELLOU 2 Rue de Pen Crec’h Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Visite, rencontre, concert

Plongez dans 50 ans de musique électroacoustique !

Concert dans les Jardins du Chateau de l’Amiral de Cuverville .

Le LOGELLOU 2 Rue de Pen Crec’h Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 47 88 15

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English :

L’événement L’Atelier Christine Groult Penvénan a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose