Bleu blanc mer Salle du marais Penvénan

Salle du marais Port-Blanc Penvénan Côtes-d’Armor
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-07-12 18:30:00
2026-07-06
En ce début d’été, Catherine Le Bras vous donne à voir ses créations d’objets d’art et d’aquarelles, sur le thème du bord de mer. .
Salle du marais Port-Blanc Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 25 85 15
