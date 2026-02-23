Bleu blanc mer Salle du marais Penvénan

Bleu blanc mer

Salle du marais Port-Blanc Penvénan Côtes-d’Armor

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :

2026-07-06

En ce début d’été, Catherine Le Bras vous donne à voir ses créations d’objets d’art et d’aquarelles, sur le thème du bord de mer. .

Salle du marais Port-Blanc Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 25 85 15

