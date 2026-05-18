Exposition Dominique Chauvin Port Blanc Penvénan

Penvénan

Exposition Dominique Chauvin

Port Blanc Boulevard de la Mer Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-15

Dominique Chauvin,artiste peintre professionnel vous présentera ses dernières créations, axées principalement sur le thème de la mer, des rochers, et des bateaux dans son interprétation personnelle, entre figuration et abstraction. .

Port Blanc Boulevard de la Mer Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 72 13 74 54

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English :

L’événement Exposition Dominique Chauvin Penvénan a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose