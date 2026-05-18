Exposition Dominique Chauvin Port Blanc Penvénan
Exposition Dominique Chauvin Port Blanc Penvénan lundi 15 juin 2026.
Penvénan
Exposition Dominique Chauvin
Port Blanc Boulevard de la Mer Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-15
Dominique Chauvin,artiste peintre professionnel vous présentera ses dernières créations, axées principalement sur le thème de la mer, des rochers, et des bateaux dans son interprétation personnelle, entre figuration et abstraction. .
Port Blanc Boulevard de la Mer Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 72 13 74 54
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English :
L’événement Exposition Dominique Chauvin Penvénan a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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