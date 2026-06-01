Initiation aux danses de la Renaissance Complexe sportif Emile Robert Penvénan samedi 13 juin 2026.

Penvénan

Initiation aux danses de la Renaissance

Complexe sportif Emile Robert 2 Rue des Promenades Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Stage d’initiation aux danses de la Renaissance proposé par ACP-Danses bretonnes. Inscriptions par mail.

Merci de penser à vous munir d’une paire de chaussures à semelles propres pour préserver le plancher de la salle. .

Complexe sportif Emile Robert 2 Rue des Promenades Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Initiation aux danses de la Renaissance Penvénan a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose