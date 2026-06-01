Initiation aux danses de la Renaissance Complexe sportif Emile Robert Penvénan
Initiation aux danses de la Renaissance Complexe sportif Emile Robert Penvénan samedi 13 juin 2026.
Penvénan
Initiation aux danses de la Renaissance
Complexe sportif Emile Robert 2 Rue des Promenades Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Stage d’initiation aux danses de la Renaissance proposé par ACP-Danses bretonnes. Inscriptions par mail.
Merci de penser à vous munir d’une paire de chaussures à semelles propres pour préserver le plancher de la salle. .
Complexe sportif Emile Robert 2 Rue des Promenades Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Initiation aux danses de la Renaissance Penvénan a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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