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Initiation aux danses de la Renaissance Complexe sportif Emile Robert Penvénan

Initiation aux danses de la Renaissance Complexe sportif Emile Robert Penvénan samedi 13 juin 2026.

Lieu : Complexe sportif Emile Robert

Adresse : 2 Rue des Promenades

Ville : 22710 Penvénan

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Penvénan

Initiation aux danses de la Renaissance

Complexe sportif Emile Robert 2 Rue des Promenades Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Stage d’initiation aux danses de la Renaissance proposé par ACP-Danses bretonnes. Inscriptions par mail.
Merci de penser à vous munir d’une paire de chaussures à semelles propres pour préserver le plancher de la salle.   .

Complexe sportif Emile Robert 2 Rue des Promenades Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Initiation aux danses de la Renaissance Penvénan a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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