AGENDA · Bésayes
L’atelier cyclo-migrateur L’épicafé Epicentre Bésayes
mercredi 2 septembre 2026 · L'épicafé Epicentre · Bésayes
Informations pratiques
Bésayes
L’atelier cyclo-migrateur
L’épicafé Epicentre 17 rue de la Liberté Bésayes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 09:00:00
fin : 2026-09-02 18:00:00
Date(s) :
2026-09-02
L’atelier cyclo-migrateur se déplace pour que votre vélo avance!
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L’épicafé Epicentre 17 rue de la Liberté Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes epicafe.besayes@gmail.com
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English :
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L’événement L’atelier cyclo-migrateur Bésayes a été mis à jour le 2026-07-16 par Valence Romans Tourisme