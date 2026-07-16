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AGENDA · Bésayes

L’atelier cyclo-migrateur L’épicafé Epicentre Bésayes

mercredi 2 septembre 2026 · L'épicafé Epicentre · Bésayes

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
L'épicafé Epicentre
Adresse
17 rue de la Liberté
Ville
26300 Bésayes
Département
Drôme
Tarif

Bésayes

L’atelier cyclo-migrateur

L’épicafé Epicentre 17 rue de la Liberté Bésayes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 09:00:00
fin : 2026-09-02 18:00:00

Date(s) :
2026-09-02

L’atelier cyclo-migrateur se déplace pour que votre vélo avance!
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L’épicafé Epicentre 17 rue de la Liberté Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   epicafe.besayes@gmail.com

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L’événement L’atelier cyclo-migrateur Bésayes a été mis à jour le 2026-07-16 par Valence Romans Tourisme