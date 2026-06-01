L’Atelier de Besain Salle des fêtes Besain
L’Atelier de Besain Salle des fêtes Besain mercredi 24 juin 2026.
Besain
L’Atelier de Besain
Salle des fêtes Place du Chalet Besain Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-25 12:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Cette exposition met en lumière les œuvres réalisées par les artistes de l’Atelier de Besain, qui auront le plaisir de vous accueillir et d’échanger avec vous autour de leur travail. .
Salle des fêtes Place du Chalet Besain 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 72 20
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English : L’Atelier de Besain
L’événement L’Atelier de Besain Besain a été mis à jour le 2026-06-17 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
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