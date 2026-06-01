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L’Atelier de Besain Salle des fêtes Besain

L’Atelier de Besain Salle des fêtes Besain mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place du Chalet

Ville : 39800 Besain

Département : Jura

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Besain

L’Atelier de Besain

Salle des fêtes Place du Chalet Besain Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-25 12:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Cette exposition met en lumière les œuvres réalisées par les artistes de l’Atelier de Besain, qui auront le plaisir de vous accueillir et d’échanger avec vous autour de leur travail.   .

Salle des fêtes Place du Chalet Besain 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 72 20 

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English : L’Atelier de Besain

L’événement L’Atelier de Besain Besain a été mis à jour le 2026-06-17 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

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