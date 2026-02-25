L’Atelier Découverte de la Ferme Kultur Piment Ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains

L’Atelier Découverte de la Ferme Kultur Piment

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Jean-Baptiste et Mélanie, producteurs de piment d’Espelette AOP, vous accueillent à la ferme et partagent avec vous leur savoir-faire lors de visites de l’exploitation (découverte de la culture, histoire du piment AOP, étapes de production, etc.) et des ateliers de dégustation.

Durée de la visite 1h. (Départ garanti dès la 2ème personne adulte) 8 personnes maximum par atelier.

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains.

(Achats des produits à la boutique uniquement en ESP et CB). .

Ferme Kultur Piment 13 Chemin de Lurbinttoenborda Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com

