L’Atelier des Artistes Le bal des pompiers 2 Rue des écoles Saint-Mexant

L’Atelier des Artistes Le bal des pompiers

2 Rue des écoles 2 Rue des Écoles Saint-Mexant Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-26

Nos deux Glandeurs Nature décident de réaliser leur rêve devenir Sapeurs Pompiers dans une équipe d’intervention avec casque, blouson et camion qui fait Pin Pon !Ils commencent par des épreuves physiques et des tests psychotechniques pour évaluer leurs aptitudes comme ils n’en ont aucune, ils ratent tout avec le plus grand soin. Finalement, ils atterrissent au standard des urgences où ils développent une façon très originale de gérer les catastrophes. Et c’est pas triste car ils mettent toute leur incompétence au service des urgences…Et justement, en cas d’urgence, ne les appelez pas ! L’erreur de la capitaine est d’avoir cru qu’à ce poste nos deux gentils abrutis ne pouvaient causer aucun dégât ça reste à voir, car dès leur premier jour de boulot, les maladresses s’enchaînent !Ces deux employés pas vraiment modèles, mais toujours aussi attachants font du standard téléphonique .

2 Rue des écoles 2 Rue des Écoles Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 60 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Atelier des Artistes Le bal des pompiers

L’événement L’Atelier des Artistes Le bal des pompiers Saint-Mexant a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze