L’atelier du Chaperon Bleu Stage enfants Terre et Sienne Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

L’atelier du Chaperon Bleu Stage enfants

Terre et Sienne 1 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:30:00

fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Stage enfants (6-13 ans) peinture à la plaque de gel. .

Terre et Sienne 1 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 32 56 19 atelier.du.chaperon.bleu@gmail.com

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English : L’atelier du Chaperon Bleu Stage enfants

L’événement L’atelier du Chaperon Bleu Stage enfants Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn