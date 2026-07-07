L’atelier du Chaperon Bleu Stage enfants Terre et Sienne Oloron-Sainte-Marie
mardi 7 juillet 2026 · Terre et Sienne · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
L’atelier du Chaperon Bleu Stage enfants
Terre et Sienne 1 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:30:00
fin : 2026-07-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Stage enfants (6-13 ans) peinture à la plaque de gel. .
Terre et Sienne 1 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 32 56 19 atelier.du.chaperon.bleu@gmail.com
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English : L’atelier du Chaperon Bleu Stage enfants
L’événement L’atelier du Chaperon Bleu Stage enfants Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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