Quartiers d’été 2026 La rue aux enfants Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 La rue aux enfants Oloron-Sainte-Marie mercredi 8 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 La rue aux enfants
Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 19:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Le temps d’une journée, la rue Louis Barthou se transforme en rue aux enfants , un espace festif, convivial et ouvert à toutes les générations, spécialement pensé pour les familles.
Des animations et des jeux gratuits seront proposés aux enfants et à leurs accompagnants, dans une rue entièrement sécurisée et fermée à la circulation des véhicules motorisés pour l’occasion. La journée se clôturera par une boom animée par les enfants eux-mêmes aux platines, pour finir sur une note joyeuse et participative. Animé par DroLLerie & Cies et Lib’et Lude. .
Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr
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English : Quartiers d’été 2026 La rue aux enfants
L’événement Quartiers d’été 2026 La rue aux enfants Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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