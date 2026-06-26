Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 La rue aux enfants

Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 19:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Le temps d’une journée, la rue Louis Barthou se transforme en rue aux enfants , un espace festif, convivial et ouvert à toutes les générations, spécialement pensé pour les familles.

Des animations et des jeux gratuits seront proposés aux enfants et à leurs accompagnants, dans une rue entièrement sécurisée et fermée à la circulation des véhicules motorisés pour l’occasion. La journée se clôturera par une boom animée par les enfants eux-mêmes aux platines, pour finir sur une note joyeuse et participative. Animé par DroLLerie & Cies et Lib’et Lude. .

Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr

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English : Quartiers d’été 2026 La rue aux enfants

L’événement Quartiers d’été 2026 La rue aux enfants Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn